لعدم الجدية .. استعادة 295 فدانا و4 قراريط في وادي النطرون (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استردت الأجهزة التنفيذية في محافظة البحيرة، السبت، 295 فدانا و4 قراريط في مدينة وادي النطرون لعدم الجدية من جانب الأشخاص المخصصة لهم، لعدم الجدية في استغلالها.

وأكد هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.

لعدم الجدية .. استعادة ٢٩٥ فدان و٤ قيراط في وادي النطرون (صور)

لعدم الجدية .. استعادة ٢٩٥ فدان و٤ قيراط في وادي النطرون (صور)

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، برئاسة المهندس السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون، بسحب ٢ قطعة أرض وحجز إداري لها ومساحتها ٢٩٥ فدانا و٤ قراريط بمنطقة الطريق الدولي لعدم الجدية، وهما عبارة عن قطعة أرض بمساحة ٩٨ فدانا و١٠ قراريط وقطعة أخرى بمساحة ١٩٦ فدانا و١٨ قيراطا، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما .

لعدم الجدية .. استعادة ٢٩٥ فدان و٤ قيراط في وادي النطرون (صور)

لعدم الجدية .. استعادة ٢٩٥ فدان و٤ قيراط في وادي النطرون (صور)

لعدم الجدية .. استعادة ٢٩٥ فدان و٤ قيراط في وادي النطرون (صور)

وشدد رئيس المدينة على استمرار تلك الحملات لإستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .

لعدم الجدية .. استعادة ٢٩٥ فدان و٤ قيراط في وادي النطرون (صور)

لعدم الجدية .. استعادة ٢٩٥ فدان و٤ قيراط في وادي النطرون (صور)