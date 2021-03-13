شكرا لقرائتكم خبر عن «التثقيف الصحي» تواصل التوعية بـ كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة التثقيف والإعلام الصحى في مديرية الصحة بشمال سيناء تكثيف التوعية وتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وتوجيهات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة وإشراف الدكتورة ريهام الغزال مديرة التثقيف والإعلام الصحى بإدارة العريش الصحية.

وأكدت الدكتورة ريهام الغزال مديرة التثقيف والإعلام الصحى بإدارة العريش الصحية، على مشاركة فريق التثقيف الصحى بإدارة العريش في تكثيف الرسالة الإعلامية في حى الكرامة بالعريش للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوزيع بوسترات للتوعية، والتركيز على أهمية التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا من: تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو مشاركة أدواتهم الشخصية، المداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون، خصوصا بعد السعال أو العطس، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة المهملات ثم غسيل اليدين جيدا.