شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تستقبل قطار الشباب فى مبادرة «اعرف بلدك» لتنشيط السياحة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محطة قطارات الأقصر بعد ظهر اليوم، قطار الشباب المخصص لمبادرة «اعرف بلدك»، الذى تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة، عقب استئنافه بالتنسيق مع وزارة الآثار والسياحة، لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في محافظة الاقصر واسوان، والإقامة بالمدينة الشبابية المتكاملة بالطود، والذى ضم مجموعة من الفتيات والشباب، وذلك بهدف العمل على تنشيط السياحة ودعم القطاع السياحى بعدد من الرحلات للشباب.

أشارت إيمان محمود، رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى إن وزارة السياحة والآثار تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في رحلات قطار الشباب من خلال تنظيم زيارات لعدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتى الأقصر وأسوان، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ويتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.

فيما أكدت نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لرفع الوعى السياحي والأثري لدى الشباب وتعزيز دورهم القومى وانتمائهم لوطنهم وتعزيز سلوكهم الإيجابى تجاه المواقع السياحية والآثرية وأهمية المحافظة عليها، وكذلك تنمية الولاء والانتماء وتبادل الخبرات، وفقاً لرؤية الوزارة في هذا الشأن.