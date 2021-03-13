شكرا لقرائتكم خبر عن «مهنتك مستقبلك».. سعفان يفتتح دورة «كهرباء التوصيلات والسباكة والحياكة» بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، السبت، الدورة التدريبية على مهن كهرباء التوصيلات، والسباكة المنزلية، والتفصيل والحياكة، بوحدة التدريب المتنقلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، والتي تم إطلاقها ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة نائباً عن المحافظ، وسعيد عبدالراضي مديرمديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأكد الوزير ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وذلك بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب أثناء التدريب.

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق وحدات التدريب المتنقلة في قرى ونجوع محافظات الجمهورية على مرحلتين، الأولى كانت 13 وحدة متنقلة أعقبها 14 وحدة بهدف الوصول للشباب بالقرب من محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب، وتشجيعهم لعمل مشروعات صغيرة وبالتالي خفض معدلات البطالة.

ولفت إلى أن الدورة مدتها أسبوعين بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة، مشيرًا إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

ووجه الوزير، مدير المديرية بضرورة أن يتم توفير مشروع صغير للخريجات من دورة التفصيل والحياكة، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، كي يعملوا بعد انتهاء فترة تدريبهم.