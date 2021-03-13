شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير : القضاء على «الجزر المنعزلة» بالمؤسسات الإعلامية يحقق تكامل المنصات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت رسالة ماجستير للزميل الصحفى على جمال التركى، عن عزوف نسبة كبيرة من الصحفيين عن التدريب بنقابة الصحفيين، وعدم وجود دورات تدريبية شاملة، تتناسب والتطور السريع الذي تشهده المهنة، وأن هناك نحو 12 % فقط من العينة التي اعتمد عليها الزميل في رسالته، في 3 مؤسسات صحفية، تعتمد على التدريب بالنقابة، مطالبة بتعزيز استخدام المؤسسات الإعلامية للتكنولوجيا داخل المنصات المختلفة مع استغلالها في التقرب من الجمهور أيضا والوصول إلى احتياجاته الإعلامية.

حصل التركى على درجة الامتياز لرسالة الماجستير من كلية الآداب جامعة المنصورة، بعنوان، «السياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية ذات المنصات المتعددة.. دراسة ميدانية على القائمين بالاتصال»، وقال إن الملف الأهم حاليا الذي يجب أن تهتم به نقابة الصحفيين، ومجلسها الجديد هو التدريب والارتقاء بمهارة الزملاء، عن طريق التباحث مع أساتذة الإعلام لإيجاد استراتيجية جيدة لتدريب الصحفيين، لافتا إلى أنه توصل عبر رسالته إلى حاجة المؤسسات الإعلامية المصرية للاهتمام بتدريب الصحفيين على الأساليب الحديثة في إدارة المحتوى، والتعريف بأهمية نهج المنصات المتعددة.

وشددت الدراسة على أهمية حاجة المؤسسات الإعلامية لتطبيق اندماج كامل بين المنصات المختلفة، والقضاء على استراتيجية «الجزر المنعزلة» التي توسع الفجوة التحريرية والمهنية بين هذه المنصات داخل المؤسسة الواحدة، مطالبة بتعزيز استخدام المؤسسات الإعلامية للتكنولوجيا داخل هذه المنصات وعدم الاكتفاء بالاستخدامات البسيطة في التواصل فقط، بل من الضروري استغلال التكنولوجيا في التقرب من الجمهور وتحليل أدائه وسلوكياته والوصول إلى احتياجاته الإعلامية.

وطالبت الدراسة، بضرورة تحقيق الأمان الوظيفي للقائمين بالاتصال، وذلك عبر تعزيز معايير الكفاءة في تعيين القيادات بداخلها، وإيجاد لوائح منظمة للأجور والمرتبات، مستدركة أن هناك حاجة لمزيد من الإمكانات المادية والتطوير التقني والفني، للمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى كوادر بشرية، لكي تستطيع التحول إلى مؤسسات متكاملة متعددة المنصات.

وتكونت لجنة مناقشة الرسالة المقدمة من الزميل على جمال التركى، من الدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتور عبدالهادي النجار، أستاذ الصحافة بجامعة المنصورة (مناقشًا)، والدكتورة سهير عثمان، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة (مناقشًا) والدكتورة منى طه، أستاذ الصحافة المساعد بجامعة المنصورة، بحضور الدكتور محمود الجعيدي، عميد الكلية.