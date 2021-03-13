شكرا لقرائتكم خبر عن «وشه لينا والمحلات للنيل» .. محافظ سوهاج يوجه بتغيير تصميم سور شارع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الجدل أحدثها «السور» الذي شرعت محافظة سوهاج في بنائه بالطوب الأحمر والأسمنت بطول 300 متر على بداية رصيف كورنيش النيل الشرقى بمدينة سوهاج، من أجل تنفيذ مشروع «شارع مصر»، حيث تسبب ارتفاع السور في حجب رؤية النيل بطول هذة المسافة ورؤية سور فقط من الطوب الأحمر، ما دعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بتوجيه انتقادات حادة للمشروع بهشتاجات وكوميكسات ساخرة ضده، مع مطالبات بهدم السور الذي حجب الجمال – حسب قولهم – عن أهالى المحافظة.

علق الكاتب والروائى عمر طاهر، ابن محافظة سوهاج، في تدوينة على صفحته بعنوان «فضيحة في سوهاج» قائلا: "الناس عمالة تضرب كف بكف وتحكى في الفضيحة دى بقالها أسبوع، محافظ سوهاج قرر تأميم كورنيش النيل، وزى ما هتشوف في الصور جاب طوب أحمر وبيبنى حيطة بطول الكورنيش على حدود الرصيف، وبعد ما ينزل بورق الحائط هيبقى السور ده اللى مدى وشه لأهل سوهاج ضهر محلاته وشها للنيل، وفى الوقت اللى ناس فيه فرحانة بمحافظة الإسكندرية اللى نزل شال اللى يقدر عليه من النقط اللى بتمنع رؤية البحر، جه محافظ سوهاج نازل بالطوب الأحمر والمحارة واستئصل الكورنيش من بابه".

من جانبه قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أنه تابع ردود الفعل وما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن المشروع، وأنه في استجابه منه لآراء ومقترحات أهالي المحافظة فقد تم التنسيق مع الجهة المنفذة للمشروع، وسيتم تغيير التصميم الخاص بالسور الخارجي واستبداله بسور من «الكريتال» بما يتناسب مع طبيعة المكان بحيث لا يحجب رؤية الكورنيش، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء السور حماية مرتادي المكان وخاصة الأطفال من الإندفاع ناحية الشارع .

وأوضح المحافظ- في بيان صحفى اليوم- أن المشروع يتم تنفيذه كإهداء من شركة «صقر» التابعة للهيئة العربية للتصنيع لأبناء سوهاج، وأنه لن يتعارض مطلقا مع طبيعة الكورنيش كمتنفس طبيعي ومتنزه لأهالي سوهاج، حيث يشمل متنزه ترفيهي كامل للأسر والشباب والأطفال، وممشى، ولاندسكيب، ومنطقة استراحات أمام شاشة عملاقة لعرض محتويات ترفيهية ومباريات، بالإضافة إلى مناطق إستراحات لاستيعاب أكبر عدد من الجماهير، هذا بجانب وحدات تجارية ذات شكل حضاري متطور تساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتصلح لأنشطة تجارية متعددة «مطاعم، كافيهات، وحدات لبيع العصائر والمشروبات، والأنتيكات، وحدات للتصوير، وغيرها من الأنشطة».

وأكد المحافظ، أن المشروع متاح ومفتوح أمام جميع أهالي المحافظة للدخول بالمجان، ودون أي رسوم أو أعباء مالية، والمشروع بالكامل يهدف لخدمة جميع رواد الكورنيش وهو توجه تنفيذي عام بجميع المحافظات، وقد تم تنفيذه بالفعل في عدد من المحافظات وآخرها بكورنيش محافظة المنيا، منوها بأن المشروع سيتم تنفيذه بسوهاج على جزء من الكورنيش الشرقي ملاصق لنادى هيئة قضايا الدولة بمسافة ٣٠٠ متر من الناحية القبلية وليس كل الكورنيش كما يعتقد البعض .