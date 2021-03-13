شكرا لقرائتكم خبر عن بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس تتسلم رئاسة الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، تسلم رئاسة الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر رسميا، السبت، وذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك.

"بطريركية الاسكندرية للروم" تتسلم رئاسة الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر (صور)

وتسلم الأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي، أمين كنيسة الروم الأرثوذكس، خدمة الأمين العام للمجلس، حسب اللوائح، من الأب بولس جرس أمين الكنيسة الكاثوليكية.

وذكر المجلس أن الأب بولس جرس سلم الأمانة العامة للأمين العام الجديد الأب دامسكينوس العزاري، من كنيسة الروم الأرثوذكس، وذلك لمدة عامين بحسب لائحة المجلس.

"بطريركية الاسكندرية للروم" تتسلم رئاسة الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر (صور)

"بطريركية الاسكندرية للروم" تتسلم رئاسة الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر (صور)

"بطريركية الاسكندرية للروم" تتسلم رئاسة الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر (صور)

وأضاف المجلس أنه يشكر الأب بولس جرس على ما قدمه خلال فترة خدمته للأمانة، ويتمنى للأمين العام الجديد كل النعمة والتوفيق في خدمة الكنيسة والوطن.