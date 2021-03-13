شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في زفتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لأعمال الصرف الصحي بقرى «شبراملس، حنون، دمنهور الوحش، كفر سنبو، سنبو الكبرى، فرسيس، ششتا، سندبسط، كفر شمارة، كفر نواي، ميت النور»، كما تابع المحافظ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرى «الضبابشة، تفهنا العزب، نهطاي، كفر دمنهور»، ضمن مبادرة تطوير القرى «حياة كريمة».

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تتابع بشكل دوري ومستمر تنفيذ جميع المشروعات، موضحاً استعداد المحافظة لإزالة أي معوقات لتحقيق التطوير المنشود بالشكل الأمثل، وفي الوقت المحدد، حيث يتم تنفيذ 1563 مشروعًا داخل 54 قرية و88 تابعًا بمركز زفتى بإجمالي 4.5 مليار جنيه.