شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "سيرة الشهيد" بطولات وتضحيات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيلم تسجيلي عن "سيرة الشهيد"، والذي تم عرضه في وقائع الندوة التثقيفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من انتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

تناول قصة كل من الشهيد العقيد أ.ح/ مصطفى محمد نجيب، واستعرض الفيلم أيضًا قصة الشهيد جندي/ عماد أمير، والذى استشهد أثناء العملية الشاملة، كما تناول قصة الشهيد الرقيب/ أحمد رضا محمود المدبولى، وقصة الشهيد العميد أ .ح/ مصطفى عبيدو والذى استشهد أثناء عملية سيناء .

كما تناول الفيلم التسجيلى أيضًا اعترافات أحد العناصر الإرهابية والمسئولين العسكريين بالتنظيم الإرهابى فى سيناء، وروايتهم العمليات التخريبية التى كانوا يقومون بتنفيذها فى مناطق متفرقة بسيناء، كما وجه أحد العناصر الإرهابية رسالة إلى كل من ينتمى لأى تنظيم إرهابى بضرورة الابتعاد عن هذا الطريق والاتجاه فى الطريق الصحيح.

وأكد أن الجيش المصرى انتشلهم من براثن الإرهاب إلى الحقيقة ، مؤكدًا أن نشر الدعوة يجب أن يكون بالحُسنى وليس بالعنف وسفك الدماء، ودعا المسئول سابقًا بأحد التنظيمات الإرهابية تلك العناصر إلى ترك حياة الخنادق والجحور وتسليم أنفسهم حتى يستطيعوا حماية عائلاتهم وأبنائهم من عواقب الإرهاب ، وتناول الفيلم أيضًا عودة الحياة الطبيعية إلى أرض سيناء والقضاء على بؤر الإرهاب. وألقى الفنان محمد فراج مقدمة عن الفيلم أكد فيها أن لكل شهيد حكاية منذ يوم ميلاده وحتى يوم استشهاده، وأن الشعب المصرى طريقه واحد وجميعه على قلب رجل واحد، يعيشون بكل فخر وعزة، موجهًا التحية للشهداء الأبطال لما قدموه لنا من أمن وأمان.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد الثلاثاء الماضي، الندوة التثقيفية الـ 33 بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة".

وشاهد الرئيس السيسي الفيلم التسجيلي عددا من بطولات الشهداء وتضحياتهم في سبيل نهضة الوطن، وتأثر الرئيس السيسي وجميع الحضور بحكايات أسر وأبناء الشهداء، حيث أذرفت معظم أعين الحضور متأثرين ببطولات أبناء الوطن المخلصين.

وتحتفل مصر في 9 مارس من كل عام بـ "يوم الشهيد" والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969 وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.