شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: القاهرة التاريخية كنز من التراث يحوى 537 مبنى أثريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن القاهرة التاريخية كنز من التراث الحضارى، ويحوى 537 مبنى أثريا، لافتا إلى أن هذه المنطقة شهدت بعض المحاولات لترميم بعض المبانى والآثار الموجودة فيها، مثل شارع المعز، ولكن لم يتم النظر إلى هذه المنطقة بصورة متكاملة، لافتا إلى أن هذه المنطقة شهدت إهمال وتدهورت بشكل كبير.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال جولته لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، أن هذه المناطق التاريخية تعرضت للضرر الكبير، وقد ينتج عنها كوارث بسبب عدم التطوير المطلوب، مشددا على أن الحكومة تسعى لإزالة مظاهر العشوائية لإعادة رونق القاهرة التاريخية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أجرى حوارا مع عدد من الخبراء والمخططين بشأن تطوير القاهرة التاريخية، خلال جولته التفقدية بمنطقة الغورية وباب زويلة، اليوم، وأدلى بتصريحات حول مشروعات تطوير وإحياء القاهرة التاريخية.