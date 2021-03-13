شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تُعرب عن تعازيها فى ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية في كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن خالص التعازي والمواساة لكازاخستان الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء حادث تحطم طائرة نقل عسكرية أثناء محاولة الهبوط في مطار بمدينة ألماتي بكازاخستان، وأسفر عن مقتل أربعة وإصابة إثنين، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابيّن.

وتؤكد حكومةً وشعباً - بحسب بيان لوزارة الخارجية - على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب كازاخستان في هذا المصاب الأليم.