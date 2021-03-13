شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يجرى حوارا مجتمعيا مع أهالى مناطق القاهرة التاريخية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر فيديو للحوار المجتمعى الذى أجراه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مع عدد من الخبراء والمخططين بشأن تطوير القاهرة التاريخية، خلال جولته التفقدية بمنطقة الغورية وباب زويلة، اليوم، وأدلى بتصريحات حول مشروعات تطوير وإحياء القاهرة التاريخية.

وخلال تصريحاته، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة التى يقف على أرضها الآن بصحبة عدد من المسئولين هى منطقة عزيزة على قلوبنا نحن المصريين جميعا، والتى تتمثل فى القاهرة التاريخية، حيث إنها تُعد واحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمى، مؤكدا القيمة البالغة لهذا المكان الذى كان شاهدا على مجريات وأحداث تاريخية عديدة، حيث أن نشأة القاهرة كانت من هنا منذ ما يزيد على الألف عام، ومن هنا كانت انطلاقة مدينة القاهرة العظيمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن منطقة القاهرة التاريخية تضم نحو 537 مبنى أثريا مسجلة فى التراث العالمى ومنظمة اليونيسكو، أى أنها أماكن أثرية تعتبر فى الأعراف الدولية كنزا من التراث الحضارى الكبير.