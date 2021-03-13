شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل من المنوفية : «التعديات اللي شوفتها وجعتني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية اليوم بمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، حيث استهل جولته بمتابعة أعمال رفع كفاءة «طريق قليوب- القناطر- الباجور- شبين الكوم»، بطول 54 كم، ضمن محور «قليوب- القناطر- الباجور -شبين الكوم- طنطا- كفر الشيخ- بلطيم»، الذي سيخفف العبء على الزراعي وحيث سيتم رفع كفاءة الطريق باستخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس، وكان في استقبال وزير النقل في الباجور اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.

أكد الوزير ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادي كبير وبأسرع معدلات تنفيذ ،

شدد الوزير على إزالة كافة المخلفات والتعديات على جانبي الطريق والتي تتسبب في عدم سيولة الحركة المرورية وصعوبة تنقل المواطنين، قائلا «التعديات اللى شوفتها وجعتنى وقبل ما تطلب حقوقك لازم تعمل واجباتك»، مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل في المشروع.

كما تفقد الوزير كوبري الباجور العلوي الذي يمر داخل المدينة أعلى السكة الحديد (خط بنها /منوف) حيث وجه الوزير بالبدء الفوري في رفع كفاءة وصيانة الكوبري لمرور السيارات، مع التنسيق مع المرور لعدم مرور الشاحنات وكذلك عمل كوبري مشاه فوق خط السكة الحديد تحت كوبري الباجور كبديل للمزلقان الموجود أسفل الكوبري، ضمن خطة الوزارة لعمل كباري أعلى المزلقانات حفاظاً على سلامة وحياة المواطنين.