شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش تشجيع السيدات على ريادة الأعمال مع «قومي المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالجهود التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في مجال خدمة قضايا المرأة ، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا،مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف، والذي تضمن الإشارة خطة استعدادات الفرع لإطلاق حملة طرق الأبواب بكافة مراكز المحافظة خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وعلى مدار 5 أيام، بداية من 16 حتى 20 من نفس الشهر، ضمن الاحتفال بيوم المرأة المصرية بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي مارس 2021.

أوضحت نيرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، أن الحملة تتناول موضوع «ريادة الأعمال للمصرية» وتستهدف حث السيدات على البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية تدر دخلاً لهن وتشجيع ثقافة العمل الحر والتركيز على أهميته في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية.

كما أشارت مقررة الفرع إلى أن القرى المستهدفة من الحملة تبلغ 32 قرية من قرى بني سويف مع التركيز على القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، منوهة أن الحملة تستهدف توصيل مجموعة من الرسائل الاساسية المتعلقة بالتركيز على أهمية المشروعات الاقتصادية لكل من السيدات وأسرهن، وكيفية تحديد فكرة المشروع، آليات البدء في مشروع اقتصادي صغير، وإبراز الصفات الواجب توافرها في صاحبة المشروع الناجح.

تبدأ فعاليات الحملة يوم الثلاثاء القادم بعقد تدريب «لمدة يوم واحد» لتدريب الرائدات الريفيات المشاركات في الحملة وعددهن 50 رائدة ريفية ومتطوعة على كيفية توصيل رسائل الحملة وآليات التعامل مع الفئات المستهدفة والوسائل المستخدمة في ذلك من خلال حملات طرق الأبواب والوصول للسيدات في محال إقامتهن بالقرى من خلال استخدام نظام الحكى باستعراض قصة نجاح مع منح السيدات نماذج مصورة لقصص نجاح لسيدات متميزات نتيجة المشروعات الاقتصادية.