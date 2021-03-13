شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها المنسى وصلاح .. جرافيتي «هنغير» يزين «كفر الطويلة» في الدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«نفسنا نشوفها لوحة فنية كبيرة» بهذه الكلمات عبر عدد من شباب قرية كفر الطويلة التابعة لمركز طلخا عن حلمهم في تغيير شكل شوارع القرية وجدران منازلها مما دفعهم لإطلاق حملة «هنغير» التى تهدف لتغيير عادات وسلوكيات أهالى القرية بالتوازى مع تغيير شكل المنازل بالقرية ونظافة شوارعها حتى تحولت فعليا إلى لوحة فنية كبيرة تضم صور جرافيتى لكبار الشخصية مثل اللاعب محمد صلاح والبطل أحمد منسى والجوكر، بخلاف المناظر الطبيعية الخلابة. قاد حملة«هنغير» بالقرية ثلاثة شباب طموح هم وليد محمد عبدالحافظ، 32 سنة وحلمي أنور، 36 سنة، وعبدالحافظ رمضان، 30 سنة.

يقول وليد محمد عبدالحافظ، رسام، وأحد مؤسسى المبادرة: «الهدف الرئيسي من الحملة تحسين شكل القرية، وتحويلها على لوحة فنية جذابة واتفقت مع اثنين من أصدقائى على البدء في رسم الجدران بالجرافيتى ودعينا أي شخص يملك الموهبة للانضمام لنا ولاقت الفكرة قبول كبير بين أهالى القرية»، وأضاف: «قمنا فعلا برسم نحو 10 جداريات خلال ثلاثة أيام عمل فقط حيث رسمنا مناظر طبيعية، ووجوه شخصيات شهيرة، مثل محمد صلاح، والشهيد البطل أحمد المنسي، بالإضافة للجوكر، ومناظر طبيعية وفراشات».

وأشار حلمي أنور أحد مؤسسى المبادرة إلى أن الفكرة جاءت بدايتها بالتوازى مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي«حياة كريمة» الخاصة بتطوير القرى المصرية، وقال: «قمنا بعقد اجتماع مع عدد من شباب القرية وطرحنا عدة افكار وطلبنا من كل صاحب مهنة يتبرع لعمل شيء مفيد بالقرية مث اصلاح الاعمدة وتسليك البيارات وجمع القمامة والتنظيف والتجميل، وبدأنا بفكره تجميل القرية وقمت مع أصدقائى والذين يملكون موهبة الرسم لرسم الجرافيتى على الجدران واستعنا بعدد آخر من الشباب لتنظيف حوائط المنازل من الإعلانات والكتابات للبدء في رسمها ولاقت الفكرة استحسان الجميع».

وأضاف عبدالحافظ رمضان أحد أعضاء المبادرة: «رغم أننى كيميائى ومدرب كونغو فو إلا أننى قررت الإشتراك في المبادرة وأساعد في تجميل القرية والتى أصبحت شوارعها وواجهات منازلها سيئة خلال الفترة الماضية لكن بعدما بدأنا في الرسم تحولت الجدران إلى لوحة جذابة وقمنا فعلا برسم عدد من الجدران وكنا نوفر الخامات على نفقتنا الخاصة، وبعدها بدأ عدد كبير من الأهالى يطلبون منا الرسم على جدران منازلهم مع توفير الخامات اللازمة لنا واشترط بعضهم رسم شخصيات بعينها مثل الشيخ الشعراوى وأم كلثوم وعبدالحليم بالإضافة المناظر الطبيعية».

وتابع: «سنكمل المبادرة حتى تنتهى جميع المنازل بالقرية وذلك بالتوازى مع أعمال التطوير والتجميل الأخرى خاصة بعدما لاقت استحسان من جميع الناس ونتمنى أن تنتقل الفكرة للقرى المصرية بالكامل لنساعد في تطوير القرية المصرية».



واستقبل عدد كبير من أهالى قرية كفر الطويلة حملة «هنغير» ورسم الجرافيتى على الجدران بفرحة كبيرة، حيث قال أحمد عبدالله من شباب القرية: «الحملة حولت المنازل للوحة جميلة مبهجة ولذلك يتعاون جميع الأهالى مع الشباب أصحاب المبادرة والكل يتسابق حاليا لرسم منزله حتى الأطفال يرغبون في المشاركة سواء في تعلم الجرافيتى أو نقل المعدات وادوات الرسم والبويات».

جدران قرية كفر الطويلة قبل رسم الجرافيتى

جدران قرية كفر الطويلة قبل رسم الجرافيتى

جدران قرية كفر الطويلة قبل رسم الجرافيتى

جدران قرية كفر الطويلة قبل رسم الجرافيتى