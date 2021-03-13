شكرا لقرائتكم خبر عن قوة السوشيال ميديا .. كيف عاد 4 أشخاص من بني سويف شابا يمر بضائقة نفسية لأسرته بالجيزة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد 4 من شباب من مدينة سمسطا بمحافظة بنى سويف شابا إلى أسرته بمنطقة الهرم بالجيزة، بعد تغيبه أكثر من 35 يوما، إلى أهله بسبب مرروه بظروف نفسية، وكان يهذى بكلمات عندما وجدوه بجوار مسجد السلام بمدينة سمسطا أن اسمه وليد خميس ومن منطقة الهرم، ولم يجد الأربعة إلا شبكة التواصل الاجتماعى وبدوأ في مشاركة صورته على صفحات فيس بوك إلى أن أتصل أهل الشاب الغائب بهم.

القصة بدأت عندما فوجئ على محمود، وليد محمد، ناجى حمدى، محمد إسماعيل، بأحد الأشخاص في حالة صعبة يرثى لها بأحد شوارع مدينة سمسطا وبعد العثور عليه حاولوا معرفه اسمه وعنوانه كان يردد بصوت غير مفهوم أن اسمه وليد خميس ومقيم بالهرم، حيث قاموا بالتقاط بعض الصور له من أجل البحث عن أهله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وبعد أقل من ساعة تواصل أهله من الشباب وأكدوا أنه نجلهم متغيب منذ 35 يوماً وقاموا بالبحث عنه طوال تلك الفترة ولم يجدوه حتى عثروا عليه بعدما فوجئوا بمنشور على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفيد بالعثور على شاب دون الوصول إلى أهله.

وقام الشباب باصطحاب الشاب في سيارة إلى أهله بالهرم بمحافظة الجيزة والذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم للشباب في عودة نجلهم المتغيب.

كانت أحد المنشورات التي أطلقها الشباب الأربعة قالو فيها: «امبارح بليل ع الساعة 1 بعتلى ابن سمسطا الأستاذ على محمود صور لشاب غريب وفى حالة صعبة ومش بيقول غير أن اسمه وليد خميس ومن الهرم.. فعلا نزلنا الصورة على الجروب وفى أقل من ساعة تم التواصل مع أهله وطلع وليد متغيب عن أهله من 35 يوما، وأمه وأهله بيدوروا عليه الفتره دى كلها.. وبعد التواصل مع أهله الشباب المحترمين دول طلعوا الساعه 2 تقريبا ع الهرم علشان يوصلوا وليد لحد بيته. وبالفعل الحمد لله وليد وصل لأهله بالسلامة».