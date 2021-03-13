شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد قسم القلب بمستشفى الزقازيق العام ضمن برنامج الزمالة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار مواصلة ومتابعة اعتماد جميع المراكز والأقسام الطبية بمحافظة الشرقية، أعلنت مديرية الصحة برئاسة الدكتور هشام مسعود، التدريب في برنامج الزمالة المصرية، حيث تم اعتماد قسمي القلب والأوعية الدموية بمستشفي الزقازيق العام، ضمن برنامج الزمالة المصرية، وذلك للمرة الأولي بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور حسام الشاعر، عضو المجلس العلمي لتخصص القلب والأوعية الدموية بالزمالة المصرية، لمستشفي الزقازيق العام، يرافقه الدكتور شريف شاهين المشرف العام على العنايات المركزة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والدكتور جمال الحفناوي، المنسق العام للجنة الفرعية للزمالة المصرية بالشرقية، حيث تفقد قسم القلب والذي يشمل القسطرة القلبية، والعناية المركزة للقلب، والعناية المتوسطة للقلب، والأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء جناح طبي لجراحات القلب المفتوح.

وأشاد الشاعر بالمجهودات المبذولة في تطوير قسم القلب بالمستشفي، وأثنى على جميع الإمكانيات والتجهيزات الطبية، وطاقم العمل بالقسم، موجها الشكر لجميع العاملين على رفع مستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم القلب، وانتهت الزيارة باعتماد قسمي القلب والأوعية الدموية بالمستشفى ضمن البرنامج.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد أقسام طبية أخرى بمستشفي الزقازيق العام، ضمن برنامج الزمالة المصرية، منها الكلي الصناعي وهو قسم الكلي الوحيد المعتمد على مستوي مستشفيات محافظة الشرقية، بجانب تخصصات الجراحة العامة والباطنة العامة والعناية المركزة والتخدير والأطفال والأشعة وغيرها بمستشفي الزقازيق العام، بالإضافة إلى اعتماد أقسام طبية أخرى في عدد 22 مستشفي تابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية ضمن برنامج الزمالة المصرية.

من جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلى التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للارتقاء بمستوي الطبيب المصري، ويتيح الفرص لـ١٠٠% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا، لرفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري، مشيراً إلى أن وزيرة الصحة والسكان قامت منذ أيام خلال المشاركة في المؤتمر السنوي للزمالة المصرية، بتدشين فروع للزمالة المصرية بجميع محافظات الجمهورية، تيسيراً على الأطباء والحصول على التدريب المهني، وتجنب مشقات الانتقال والسفر لمسافات طويلة، حيث أنه على مدار ٢٢ عاما لم يكن للزمالة المصرية سوى الفرع الرئيسي بالقاهرة.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لوزيرة الصحة على هذا الحلم والأمل الذي تحقق بفضل توجيهاتها، وعلي أيدي شباب مخلصين من أطباء هذا الجيل والخبرات الحالية الموجودة بوزارة الصحة، مؤكدًا دعم الوزيرة المتواصل للأطباء، وجميع الفرق الطبية بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.