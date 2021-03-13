شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.5 طن خردة و5600 قطعة أواني ألومنيوم داخل مصنع مخالف في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، ضبط مصنع معادن بدون ترخيص يقوم بتجميع الخردة وصهرها وإعادة تدويرها وتصنيع أواني طهي الطعام منها مرة أخرى، وهو ما يعتبر غش تجارى وتدليس وإنتاج منتجات تؤثر على صحة المواطنين.

وقال «سعدالله»، في تصريحات صحفية، إن حملة مفاجئة نجحت في ضبط المصنع اليوم السبت، وتم التحفظ على 5600 قطعة ألومنيوم بواقع 3750 قطع أواني طعام، و1850 اقراص تستخدم في تصنيع الأوانى، وطن ونصف خردة تستخدم في صناعة الألومنيوم عن طريق الصهر، ومخلفات عبوات الأسبراي لإعادة تدويرها واستخدامها في صناعة أواني الطعام.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

لإعادة تدويرها .. ضبط 1.5 طن خردة و5600 قطعة أواني طعام ألومنيوم داخل مصنع مخالف فى الاسكندرية (صور)

لإعادة تدويرها .. ضبط 1.5 طن خردة و5600 قطعة أواني طعام ألومنيوم داخل مصنع مخالف فى الاسكندرية (صور)

لإعادة تدويرها .. ضبط 1.5 طن خردة و5600 قطعة أواني طعام ألومنيوم داخل مصنع مخالف فى الاسكندرية (صور)

لإعادة تدويرها .. ضبط 1.5 طن خردة و5600 قطعة أواني طعام ألومنيوم داخل مصنع مخالف فى الاسكندرية (صور)

لإعادة تدويرها .. ضبط 1.5 طن خردة و5600 قطعة أواني طعام ألومنيوم داخل مصنع مخالف فى الاسكندرية (صور)

لإعادة تدويرها .. ضبط 1.5 طن خردة و5600 قطعة أواني طعام ألومنيوم داخل مصنع مخالف فى الاسكندرية (صور)