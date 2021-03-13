شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة .. مسؤول بالجيزة يكشف أحقية مالك عقار فيصل في التقدم لرخصة بناء ثانٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحد المسؤولين المُطّلعين بمحافظة الجيزة أحقية مالك عقار فيصل في إعادة بناء البرج، بعد فتح باب التراخيص، وبالشروط الجديدة التي نص عليها القانون.

ومن المفترض ألا يتجاوز عدد الأدوار التي سيُسمح له ببنائها على ستة أدوار، وفقًا لشروط التراخيص، على أن يتم البناء على المساحة الفعلية للعقار، وليس المساحة السابقة، حيث كان العقار المهدوم يعتدي على جزء من الحرم الدائري بعدة أمتار.