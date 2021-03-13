شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة القاهرة تناقش مع نائب وزير الخارجية البوليفي فتح الأسواق للمنتجات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة د. مــاجدة بركــة سفير جمهورية مصر العربية لدى بوليفيا، عبر الفيديو كونفرانس، بنائب وزير الخارجية البوليفي لشؤون التجارة الدولية «بنجامين بلانكو»، وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبوليفيا، في إطار السعي نحو فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والاستثمارات المصرية.

وقامت السفيرة بتقديم شرح وافٍ للمسؤول البوليفي، تضمن الإشارة إلى أهم المنتجات والسلع المصرية الجاهزة للتصدير إلى بوليفيا بأسعار تنافسية وبجودة عالية كالأثاث والسجاد والأدوات الكهربائية والبلاستيكية.



وتناول اللقاء كذلك سُبل التغلب على عامل البُعد الجغرافي من خلال تدارس الترتيبات التجارية التفضيلية، والنظر في توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي الطيران الوطنيتين في البلدين. كما تم الترويج للخبرة المصرية في عدد من المجالات التي قد تحتاجها بوليفيا.



من جانبه، أكد «بلانكو» اهتمام بلاده بزيادة نسب التبادل التجاري مع مصر، وكذا ترحيب بوليفيا بجميع الشركات المصرية والمستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في السوق البوليفية في جميع المجالات.