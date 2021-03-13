شكرا لقرائتكم خبر عن شملت السراديب والحواصل .. جولة سياحية لوزيرة البيئة ونجلها بقلعة قايتباي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة الدولة لشئون البيئة، قلعة قايتباي بصحبة نجلها اليوم السبت، في إطار زيارة خاصة على هامش جولاته للإسكندرية منذ الخميس الماضى.

واستقبل الوزيرة، لدى وصولها الدكتور عمرو الشحات، مدير عام القلعة، والدكتور حسام عبدالباسط مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، وأحمد على كبير مفتشي القلعة، حيث اصطحبها مدير القلعة خلال الزيارة، وقدم شرحا وافيا عن تاريخ القلعة باعتبارها معلم تاريخى مهم والحصن الرئيس لمحمد على ضد الغزاة.

شملت السراديب والحواصل .. جولة سياحية لوزيرة البيئة ونجلها لقلعة قايتباي في الاسكندرية (صور)

وقال «الشحات» لـ«المصرى اليوم»، إن الوزيرة أبدت إعجابها الشديد بالأثر، مؤكدة استعدادها للتعاون بين الوزارة والقلعة، مشيدة بالمجهودات المبذولة من قبل المسؤولين، مشيراً إلى أنها زارت خلال الجولة السراديب الساحلية والحواصل والأبراج والأسوار.

شملت السراديب والحواصل .. جولة سياحية لوزيرة البيئة ونجلها لقلعة قايتباي في الاسكندرية (صور)

شملت السراديب والحواصل .. جولة سياحية لوزيرة البيئة ونجلها لقلعة قايتباي في الاسكندرية (صور)

وأضاف أن الزيارة شملت معرض الأحياء البحرية المرفق بالقلعة، والسور الخارجى والبهو، مشيراً إلى استمرار الإجراءات الأمنية المشددة وتواجد شرطة السياحة داخل القلعة طوال فترة الزيارة.

كما استقبلت القلعة أمس فريق أطباء من كلية الطب في جامعة سوهاج وزاروا السراديب الساحلية والحواصل والأبراج الرئيسية.

شملت السراديب والحواصل .. جولة سياحية لوزيرة البيئة ونجلها لقلعة قايتباي في الاسكندرية (صور)

شملت السراديب والحواصل .. جولة سياحية لوزيرة البيئة ونجلها لقلعة قايتباي في الاسكندرية (صور)