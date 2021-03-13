شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد قطارات الوجهين البحرى والقبلى (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد وقوف بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب اعتبارا من يوم 15/3/2021 .

- تعديل تركيب قطار رقم 1 أكسبريس القاهرة الإسكندرية مقرر قيامة من القاهرة الساعة 3:00 وصول الإسكندرية الساعة 6:45 إلى عربات روسي بنظام الحجز المسبق.

- تعديل تركيب قطار رقم 18 أكسبريس الإسكندرية القاهرة المقرر قيامة من الإسكندرية الساعة 13:10 وصول القاهرة الساعة 17:15 إلى عربات روسي بنظام الحجز المسبق.

- تعديل تركيب قطار 162 أكسبريس القاهرة أسيوط المقرر قيام من القاهرة الساعة 14:20 وصول أسيوط الساعة 21:35 إلى عربات روسي بنظام الحجز المسبق.

- تعديل تركيب قطار 973 أكسبريس أسيوط القاهرة والمقرر قيام الساعة 2:20 من أسيوط وصول القاهرة الساعة 9:10 إلى عربات روسي بنظام الحجز المسبق اعتبارا من يوم 16/3/2021.

- وقوف بعض القطارات بمحطة سمالوط وفرشوط اعتبارا من يوم 15/3/2021

-قطار 1010 أكسبريس روسي القاهرة / أسوان يقف بمحطة فرشوط حيث يصلها الساعة 8:34 ويقوم منها الساعة 8:37

-قطار 1005 أكسبريس روسي أسوان / القاهرة يقف بمحطة فرشوط حيث يصلها الساعة16:42 ويقوم منها الساعة 16:44

-قطار 1015 أكسبريس روسي أسوان / القاهرة يقف بمحطة سمالوط حيث يصلها الساعة 4:11 ويقوم منها الساعة 4:13

وتسعى الهيئة دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل على راحة جمهور الركاب.