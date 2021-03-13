شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. 23 مليون طالب وطالبة ينتظمون في 60 ألف مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق السبت أول أيام الفصل الدراسي الثاني في 12 محافظة وسط حضور كبير للطلاب والمعلمين، فيما تستكمل مدارس 15 محافظة الأحد استقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة. وشهدت المدارس حضورا كبيرا للطلاب والمعلمين والعاملين والاداريين ،وارتدي الطلاب الكمامات وتم تكليف فرقا من المعلمين خارج المدارس لتنظيم دخول الطلاب ومنع التكدس ومنع دخول أي شخص لا يرتدي الكمامة.



وخصصت المدارس فريق من الاداريين والزائرة الصحية لتطبيق الكشف الحراري على الطلاب واستبعاد أي طالب حرارته مرتفعة ومنعه من دخول المدرسة، وخصصت المدارس غرفة عزل بكل مدرسة لاستقبال أي طالب يشتبه في اصابته أو حرارته مرتفعة تطبيقا لتعليمات وزارة الصحة. وشددت المديريات التعليمية على المدارس بتعقيم الفصول قبل وبعد اليوم الدراسي.

وتم تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تعليمية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وحل أي مشكلات قد تظهر خلال اليوم الدراسي.

وبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي رسميا في 12 محافظة وفي مدارس الكنيسة المصرية، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

توافد الطلاب في مدارس «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية»، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، فيما تبدأ الدراسة الأحد ،حيث ينتظم نحو 23 مليون طالب وطالبة في مايقرب من 60 ألف مدرسة في باقي محافظات الجمهورية ،وتبدأ الذراسة اليوم بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.



وانتهت المديريات التعليمية من تعقييم الفصول الدراسية لاستقبال الطلاب والمعلمين وتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي وفقا لجداول الحضور المقررة من الفصل الدراسي الأول على أن يترك قرار حضور الطلاب بالمدارس وفقا لرغبة أولياء الأمور تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،انتهاء استعدادات التيرم الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، واتخاذ كافة الإجراءات لإدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.

وأشارت إلى أن العام الدراسى استثنائى بسب جائحة كورونا، وأن الوزارة استعدت بكل الإجراءات التي تضمن تقديم خدمة تعليمية ممتازة بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية الطلاب والمعلمين، وطريقة التعلم هذا العام ومصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب وما تجهره الوزارة تحسبا لأى ظروف استثنائية. وانتهت المديريات التعليمية من توزيع الخريطة الزمنية المعدلة للعام الدراسي وتوزيع المناهج على الفترة الزمنية المتبقية من التيرم الثاني للمدارس.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إعداد جدول تبادلى مع عودة الدراسة يحقق التباعد اللازم بين الطلاب، مماثل لنفس أيام الحضور بالفصل الدراسي الأول. وأوضحت الوزارة أن عملية تقليل أيام الدراسة في المدارس هي مجرد خطة للتعامل في ظل أزمة فيروس كورونا وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بترك حرية حضور الطلاب وفقا لقرار ولي أمر الطالب.