شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمراجعة الأعمال التنفيذية لمشروع التأمين الصحي الشامل بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس اجتماعاً لمراجعة الأعمال التنفيذية لمشروع التأمين الصحي الشامل وذلك في حضور الدكتور محمود الشحات المنسق التنفيذي للمشروع بمحافظة السويس وممثلي مكتب مساعد وزيرة الصحة والسكان وممثلي المكتب الإستشاري .
يأتى هذا في إطار تكثيف الجهود المبذولة لصالح تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة أهالى المحافظة الباسلة.
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