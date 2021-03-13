شكرا لقرائتكم خبر عن «My Heritage».. الإفتاء تحسم الجدل حول تطبيق تحريك صور الموتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت دار الإفتاء المصرية على تطبيق «My Heritage» الذي يقوم بتعديل صور الأشخاص المتوفين ما يجعلها تبدو وكأنها تتحرك والذي تم استخدامه على نطاق واسع بين المستخدمين، الأمر الذي أثار جدل واسع خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حكم استخدام التطبيق في تحريك صور الموتى.

قالت «الإفتاء» خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بخصوص تطبيق MyHeritag وغيره من التطبيقات لتحريك الصور الثابتة، الشريعة الإسلامية أباحت وسائل الترفيه والترويح عن النفس لكونه من متطلبات الفطرة».

أضافت: «إلَّا أنَّ الإباحة مُقيدة بأن لا تشتمل على سخريةٍ أو سُوءِ أدبٍ؛ فإذا كان لا مانع شرعًا من استخدام برامج حديثة لتحريك الصور الثابتة، بحيث تصبح بتقنية الفيديو بدلًا من كونها ثابتة كصورة عادية، فالأَصْل أنَّ هذا مباحٌ بشرط مراعاة خصوصية مَن أفضى إلى رَبِّه بأن لا يشتمل تحريك صورته على سخرية أو سوء أدب مع الميت».

تابعت: «وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى تدليسٍ أو ضررٍ بالغير، وذلك كما لو تَرتب على صورة المستخدم حقوق أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا الصورة المعدَّلة».