أخبار مصر

الخارجية العراقية تُعزي مصر في ضحايا حريق مصنع الملابس بالعبور

0 نشر
خالد الشامي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تُعزي مصر في ضحايا حريق مصنع الملابس بالعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت وزارة الخارجية العراقية تعازيها لمصر، في حريق مصنع الملابس في مدينة العبور بمحافظة القليوبية الذي أدى لوفاة وإصابة عدد المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها: «نعربُ عن تعازينا وخالص المواساة لحكومةِ وشعب مصر، إثر نُشوب حريق في مصنع ملابس بمدينة العبور في محافظة القليوبية».

وأعربت الخارجية العراقية عن تعازيها في الضحايا وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا