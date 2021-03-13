شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تُعزي مصر في ضحايا حريق مصنع الملابس بالعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت وزارة الخارجية العراقية تعازيها لمصر، في حريق مصنع الملابس في مدينة العبور بمحافظة القليوبية الذي أدى لوفاة وإصابة عدد المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها: «نعربُ عن تعازينا وخالص المواساة لحكومةِ وشعب مصر، إثر نُشوب حريق في مصنع ملابس بمدينة العبور في محافظة القليوبية».

وأعربت الخارجية العراقية عن تعازيها في الضحايا وتمنياتها بالشفاء للمصابين.