شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية : جاري إصلاح خط طرد مياه الصرف الصحي علي طريق الزقازيق العصلوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جاري إصلاح أعمال خط طرد مياه الصرف الصحي بقطر ٨ بوصة وبطول ٢.٥ كيلو مترا بطريق الزقازيق العصلوجي بلبيس.

كانت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، قد تلقت إخطاراً يفيد بوقوع هبوط أرضي بطريق الزقازيق العصلوجي بلبيس ،وذلك نتيجة لحدوث ضغط في مياه الصرف الصحي، مما أسفر عن تسريب للمياه بالطريق، والذي أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الماء بالطريق وتعطيل حركة المرور.

كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالانتقال فوراً إلى المكان ومتابعة عمليات إصلاح خط الطرد ،بمعرفة قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية بالعصلوجي، وتم الدفع بمعدات الإصلاح والحفار وسيارات الكسح لشفط كميات المياه المتدفقة نتيجة كسر خط الطرد، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

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