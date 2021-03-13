شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية غينيا كوناكرى يصل القاهرة لبحث التعاون وآخر التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت الدكتور" إبراهيم خليل كابا" وزير خارجية غينيا كوناكرى قادما على رأس وفد من الإمارات فى زيارة لمصر هى الأولى منذ تعيينه يلتقى خلالها كبار المسئولين لبحث دعم التعاون وآخر التطورات خاصة على الساحة الأفريقية.

وكان السفير "تامر كمال المليجي" سفير مصر فى كوناكرى قد إلتقى مع الدكتور "إبراهيم خليل كابا "وزير الخارجية الغينى الجديد فى 21 فبراير الماضى حيث نقل له تهنئة وزير الخارجية "سامح شكرى "بمناسبة تقلده لمنصبه وبحث السفير المصرى مع الوزير الغينى سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن فى شتى مجالات التعاون الثنائى واستمرار التنسيق المتميز فى مختلف المحافل الأفريقية والدولية.