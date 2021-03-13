رئيس الوزراء: "لو أفرغنا الغوري من الحرف ستفقد قيمتها وتتحول لمباني ميتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بدأ يتردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحكومة تريد إزالة أهالي الغورية في إطار خطة تطوير المنطقة.

وأضاف مدبولي، خلال تفقده منطقة الغوري، اليوم السبت: بدأ يتقال للناس الحكومة عايزة تشيلكم من المنطقة، إحنا داخلين نطور وده هدف الدولة وليس إخراج ولا هدم ولا إزلة، لأننا مقتنعين إن قيمة هذه المنطقة ليس في مبانيها فقط ولكن بأهلها وحرفها التي تحتاج إلى الحفاظ عليها وتطويرها بشكل كامل.

وتابع رئيس الوزراء: لو أفرغنا هذه المنطقة من هذه الحرف هتفقد قيمتها وتتحول لمباني ميتة محدش بييجي يشوفها، بأكد للناس إننا داخلين المكان نطوره لأهله، المنطقة دي ليها أولوية كبيرة جدا وعايزين ندخل نطورها تطوير شامل وعارفين إنه هيكلفنا مليارات ولكن لازم نحافظ على المنطقة ونطورها ونرجعها تاني لما كانت عليه.

واستطرد: هنعرض خلال الأيام المقبلة عدد من المشروعات المقترحة المتوقع تنفيذها في المنطقة بهدف التحسين والتطوير وإعادة إحياء هذه المنطقة.