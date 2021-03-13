انطلاق الدراسة أول يوم في الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الدراسة أول أيام الفصل الدراسي الثاني بمنطقة القليوبية الأزهرية، في ظل إجراءات احترازية يتم تطبيقها بالمعاهد لعدم انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي السبت، إن الدراسة اليوم شملت الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول الإعدادي والاول الثانوي، وبعض الروضات ذات الكثافات العالية.

وقام رئيس الإدارة المركزية الدكتور محمد الشحات بمتابعة الدراسة بمعهد بنها النموذجى بنين، وروضة بنها النموذجى، كما قام بالمتابعة الدكتور محمد فخري الوكيل الثقافي، والشيخ ياسر علام مدير التعليم النموذجي بالمتابعة.

وصرح «الشحات»، بأنه تم عمل خطة مرور لمديري المراحل، وموجهي العموم، ومديري الإدارات التعليمية، والموجهين، للذهاب إلى المعاهد والوقوف على سير العملية التعليمية، والتأكد من استلام الكتب للطلاب من اليوم الأول، كما تم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

انطلاق الدراسة أول يوم في الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية

انطلاق الدراسة أول يوم في الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية

انطلاق الدراسة أول يوم في الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية

انطلاق الدراسة أول يوم في الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية

انطلاق الدراسة أول يوم في الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية