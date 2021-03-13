شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق السبت في أسوان للحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضت الوحدة المحلية لقرية أبوالريش بمركز أسوان برئاسة محمد ممدوح رئيس القرية، سوق السبت الأسبوعي بمنطقة الشيخ علي بقرية ابوالريش بأسوان، في إطار تفعيل القرارات الحكومية وقرار المحافظ، بمنع إقامة الأسواق الاسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم منع الباعة من افتراش المكان خوفا من التجمعات التي قد ينتج عنها نقل الفيروس بين المواطنين.