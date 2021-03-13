أخبار مصر

فض سوق السبت في أسوان للحد من كورونا

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محمود ملا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق السبت في أسوان للحد من والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضت الوحدة المحلية لقرية أبوالريش بمركز أسوان برئاسة محمد ممدوح رئيس القرية، سوق السبت الأسبوعي بمنطقة الشيخ علي بقرية ابوالريش بأسوان، في إطار تفعيل القرارات الحكومية وقرار المحافظ، بمنع إقامة الأسواق الاسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم منع الباعة من افتراش المكان خوفا من التجمعات التي قد ينتج عنها نقل الفيروس بين المواطنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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