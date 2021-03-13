سفير الإمارات يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس في دير مواس المنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور حمد بن سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومندوبها الدايم في جامعة الدول العربية، بزيارة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في دير مواس بالمنيا، التقي خلالها بالأنبار أغابيوس الاسقف العام.

وأكد السفير خلال الزيارة على ضرورة تطبيق وثيقة التآخي التي وقع عليها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان، مؤكداً على سماحة الإسلام ومحبة العرب للأقباط.

من جانبه نقل الأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس، تحيات البابا تواضروس، مؤكداً على عمق العلاقة بين مصر والإمارات ومحبتهم للمصريين.

تشمل الزيارة المنطقة الأثرية بتل العمارنة بمركز دير مواس، ودير المحرق بالقوصية بأسيوط، في أولي جولاته لمحافظات الصعيد، عقب تولية منصبة الجديد.

رافق السفير في زيارته عضو مجلس الشعب الأسبق علاء حسانين، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية بالمحافظة.

ومن المتوقع أن يختتم السفير جولتة بالمنيا بلقاء المحافظ اللواء أسامة القاضي، لبحث مجالات الاستثمار بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور حمد الشامسي قد قدم مؤخراً أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات بالقاهرة، عقب ذلك التقي الأربعاء الماضي بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، وأكد خلالها على تقدير دولة الإمارات للأزهر الشريف وشيخه، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به شيخ الأزهر في ترسيخ السلام والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الذي يقوم به فضيلة في بيان الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ونشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل.

سفير الإمارات يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس في دير مواس بالمنيا

سفير الإمارات يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس في دير مواس بالمنيا