شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة : مصر نجحت في مشروعات التوسع الأفقي وتخطط لزراعة 500 ألف فدان بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل اليه انتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر وايضا بالتنظيم الرائع للمعرض الذي يأتي في ظروف استثنائية يشهدها العالم

وشدد « القصير» على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال وزير الزراعة ان وزارة الزراعة تقوم بحصر جميع الأراضي غير المستغلة لضمان الإستخدام الأمثل لهذه الأصول، موضحا إن جميع الأراضي غير المستغلة والتابعة للمحطات البحثية أو داخل كردون المباني سيتم التصرف فيها بما يحقق المنفعة للدولة المصرية لضمان الإدارة الجيدة لهذه الأصول.

وأضاف «القصير» أن الدولة المصرية اخترقت أحد أهم الملفات وهو التوسع الأفقي في إستصلاح الأراضي للإستفادة من الموارد المائية والارضية بأعلي كفاءة، وهو الملف الذي لم تستطع أية حكومة الإقتراب منه بالصورة الحالية والتي عكست توسعا أفقيا لزراعة مساحات كبيرة من الأراضي ومنها وصول المياه من مصادر متعددة لأراضي سيناء لإستصلاح واستزراع أكثر من 500 ألف فدان.

وأوضح وزير الزراعة إنه يجري حاليا حصر وتصنيف التربة في مساحة 688 ألف فدان جنوب الضبعة تمهيدا لإضافتها للمساحات المستهدف إستصلاحها، وتحديد التركيب المحصولي المناسب لها، فضلا عن الالاف الأفدنة في محافظة الوادي الجديد وهو ما يجب تسليط الضوء عليها لأنها تخدم الدولة المصرية.

وشدد «القصير» على أهمية التوسع الأفقي من خلال كفاءة إستخدام الموارد المائية والارضية والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين خلال العام الأخير وهو ما تجسد في عدم تأثير جائحة كورونا على الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى أن مصر نجحت في تصدير أكثر من 5.2 مليون طن من المنتجات الزراعية رغم هذه الظروف.

ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر حصدت المركز الأول في صادرات الموالح على المستوي العالمي، وإرتفعت قيمة الصادرات الزراعية المصرية لأكثر من 2.2 مليار دولار بقيمة تتجاوز أكثر من 33 مليار جنيه مصري، بعد فتح 11 سوقا جديدا للصادرات الزراعية المصرية ومنها أصعب الأسواق الدولية وهي السوق الياباني مشددا على أهمية الإستفادة الاقتصادية من وحدتي المياه والأراضي للوصول لأعلي إنتاجية تخدم الاقتصاد الزراعي.

وأشار «القصير»، إلى ان الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر للحد من إستنزاف العملات الأجنبية في إستيراد ها من الخارج، وزيادة معدلات الإكتفاء الذاتي من هذه التقاوي لمصلحة الاقتصاد الوطني.

ولفت وزير الزراعة إلى دعم الدولة للتوسع في إقامة مراكز تجميع الألبان البالغ عددها 826 مركز، ويجري تطوير 31 مركز لتجميع الألبان، بالإضافة إلى موافقة البنوك على تمويل تطوير 74 مركزا بقيمة 14 مليون جنيه، لتقديم منتجات ألبان مطابقة للمواصفات وتراعي الصحة العامة.

وأكد وزير الزراعة أهمية مشروعات تحسين السلالات المصرية من الماشية وإستخدام تقنيات التلقيح الإصطناعي، للحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية،، مشيرا إلى نجاح مصر في بدء تصدير الدواجن بعد إعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 14 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى 24 منشأة آخري جاهزة للإعتماد الدولي بخلوها من مرض إنفلونزا الطيور وهو ما يسمح بزيادة الصادرات المصرية من الدواجن وبيض المائدة.

ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعه كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

جدير بالذكر ان معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم مفتوح امام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر بحديقة الأورمان بالجيزة والتي تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي.

وتستضيف الحديقة كل عام معرض زهور الربيع، وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.