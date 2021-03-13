جامعة الفيوم: كلية الطب تنظم دورة تدريبية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت كلية الطب بجامعة الفيوم فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها كلية الطب بجامعة الفيوم، تحت رعاية الدكتور ياسر حتاتة عميد الكلية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالفيوم، لأطباء الرعاية المركزة والتى استمرت على مدار يومين، للتدريب على أساسيات الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، والتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كوفيد ١٩.

وصرح الدكتور عصام على حسن مدير وحدة التدريب بالكلية أن الدورة تضمنت كيفية تشخيص، ومتابعة الحالات بشكل صحيح، وتطبيق بروتوكولات العلاج، والوقاية من انتقال العدوى عند متابعة الحالات، والوقاية للمخالطين، وذلك بهدف رفع كفاءة أداء الفرق الطبية بالقطاع الصحي، وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى التدريبية.

وقال إن الدورة التدريبية شارك فيها ١٥ طبيبا من العاملين بمستشفيات الصدر، والحميات، والمستشفيات المركزية.