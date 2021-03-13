شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 14ساعة عن قرى بالمحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن انقطاع وضعف المياه عن بعض قرى المحلة الكبرى وهى(دمرو، بشبيش، محلة حسن، ميت الليت، البنوان، الجابرية، نمرة البصل، المعتمدية)، وذلك اليوم السبت الموافق 13/3/2021من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 5 من صباح اليوم التالى الاحد الموافق 14/3/2021

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال الإصلاح لخط800مم بطريق دمرو أمام عزبة خميس مركز المحلة الكبرى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.