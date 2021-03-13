شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري واستئناف الحركة الملاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر اليوم السبت الموافق 13 مارس 2021 فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية.

ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.