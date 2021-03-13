شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء : مشروع تطوير المناطق الأثرية سيكلفنا المليارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، هناك بعض الأنشطة الدخيلة على المناطق الأثرية بمنطقة القاهرة التاريخية لابد من إعادة النظر فيها، لإنقاذ هذه المناطق.

وأضاف «مدبولي» خلال جولته التفقدية في وكالة الغوري والمناطق المحيطة «نحتاج لكيان مؤسسي للتعامل مع هذه المناطق، وسيتم وضع التصورات بالعديد من المشروعات التي سيتم تنفيذها بالتوازي، لإحياء المنطقة التي تمثل جزء من التراث المصري».

تابع «بعض المواطنين يتسائل بشأن الرف والورش الموجودة بالفعل في المنطقة، ولكن نحن نطمئن المواطنين، فقيمة هذه المنطقة ليست فقط في مبانيها ولكن أيضًا في الحرف التراثية والحرفية الموجودة بها لذلك لن يتم تفريغها من الحرفيين فنحن نهدف للتطوير»، موضحًا «بل ستساهم الدولة بكل مؤسساتها في خلق مراكز لتأهيل وتدريب للشباب لتلك الحرف حتى لا تضيع أو تندثر».

تابع «سندخل في حوار مجتمعي مع أهالي المنطقة، في |إطار برنامج تطويرها الشامل وتعلم الحكومة أن مشروع التطوير سيكلفها المليارات ولكنه ما زال ضمن أولويات الدولة».