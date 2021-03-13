شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 4 حالات من كورونا في قها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي، خروج وتعافي 4 مصابين من المستشفى اليوم السبت من بينهم مسنة 72 سنة، بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

أضاف المصدر أن المستشفى شهدت على مدار اليوم وأمس خروج وتعافي 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا، بعد تسجيل مسحات سلبية لهم لمرتين متتاليتين.

وأوضح المصدر أن مستشفى قها لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، سوأ في الأدوية أو لمستلزمات الطبية، وأن جميع لمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.

وفي وقت سابق أعلن مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، إن جميع مستشفيات القليوبية المخصصة لحجر وعزل حالات إصابة بفيروس كورونا لم تسجل أي حالات وفاة أمس الجمعة.

وأضاف المصدر إن مستشفى قها للعزل الصحي استقبلت أمس 3 مسنين مصابين بفيروس كورونا بينما استقبلت مستشفى بنها العام حالتين بالعناية المركزة.