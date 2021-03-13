شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تواصل الامتحانات في الأسبوع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس إن امتحانات اليوم السبت بالجامعة تعد بداية الأسبوع الثالث والاخير من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وأضاف أن الامتحانات النظرية بالكليات تنتهي يوم الخميس القادم الموافق ١٨ مارس بينما تستكمل الامتحانات العملية ومتطلبات الجامعة الأسبوع القادم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن بعض الفرق الدراسية بالكليات قد أنهت امتحاناتها في حين تنهى باقي الفرق امتحاناتها على مدار هذا الأسبوع.

مؤكدا على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات حماية من فيرس كورونا والتي تبدأ من البوابات وحتى داخل اللجان الامتحانية.

وعلى الجانب الآخر قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولته اليومية لمتابعة سير العملية الامتحانية داخل اللجان للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاستماع إلى الطلاب والتأكد من أدائهم الامتحانات في جو من الهدوء والراحة.

وقد تضمنت جولة نائب رئيس الجامعة تفقده كلية التربية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية العلوم بالإضافة إلى تفقده الامتحانات الإلكترونية لطلبة لفرقة الأولى بكلية الطب البشرى والذي كان يؤدى خلالها ٦٤٤ طالب وطالبة على فترتين الامتحان في مادة foundation module2.