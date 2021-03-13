سيسيليا روس تؤدى اليمين رئيسا لمجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين

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القاهرة - سامية سيد - أدت سيسيليا روس، اليمين الدستورية أمام كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، كرئيسة جديدة لمجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين.



سيسيليا تؤدى اليمين أمام كامالا

ونشرت كامالا، عبر حسابها على انستجرام، صورة من حلف "سيسيليا روس" لليمين الدستورية، صحبتها بتعليق: "اليوم.. أقسمت سيسيليا روس، كرئيسة جديدة لمجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين، ستعمل على إنعاش اقتصادنا وخلق وظائف جيدة الأجر وضمان العدالة.. تهانينا".





واختار الرئيس الأمريكى جو بايدن، سيسيليا روس، أول امرأة من أصول إفريقية، لقيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين، وهى عالمة اقتصاد، ولدت يوم 18 ديسمبر 1963 فى ديل مار، سان ديجو فى كاليفورنيا، وتلقت تعليمها فى جامعة هارفارد، عملت أستاذة جامعية من الولايات المتحدة الأمريكية فى جامعة برنستون.

فى سياق مختلف، كانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أكدت أن بايدن وعد مواطنى الولايات المتحدة بأنه سيكثف من وسائل الدعم التى تساعد المواطنين خلال جائحة كورونا، ووعد بتمرير خطة الإنقاذ، وغردت هاريس على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "بايدن وعد بأن المساعدة فى الطريق، وهو مصمم على الوفاء بهذا الوعد، لقد تحدى كل عضو فى إدارتنا وكل عضو فى الكونجرس لمساعدة أولئك الذين يتأذون أكثر من غيرهم".

وأضافت كامالا هاريس: "خلال الخمسين يومًا الماضية، بايدن قاد أمتنا فى الحصول على مساعدات لمواجهة أزمة كورونا وتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، وتم إعطاء أكثر من 90 مليون لقاح، ومع مرور نهائى فى مجلس النواب، تتجه الخطة إلى مكتبه للتوقيع".