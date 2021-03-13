شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف: المخزون الاستراتيجى من السلع يكفى الطلب المحلى لبعد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية سواء بالمخازن أو بالموانئ أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية أو التعاقدات التى سترد خلال الفترة القادمة كاف لاستيعاب الطلب المحلى وبما يتجاوز حجم الطلب المتوقع لبعد شهر رمضان وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزى، حيث يتم الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من السلع الغذائية يوميا.

وأعلن أن الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات أنهى كافة الاستعدادات لإطلاق سلسلة معارض أهلا رمضان والذى سينطلق هذا العام تحت شعار " معا من أجل مصلحة المستهلك " بكافة أسواق الجمهورية حيث سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس على خفض التكلفة وسعر المنتج النهائي.

ونفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الأشهر المقبلة، تأثرًا بتداعيات أزمة كورونا.

وكان قد كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقرير له أمس، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، مُشددةً على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطنى القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذًا لهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدورى رقم (31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية.

وتم تشكيل عدد 317 لجنة تضم فى عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، وتلعب هذه اللجان دورًا رئيسيًا فى تحديد الاحتياجات والمشاركة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلًا عن أن المبادرة تتبنى نهجًا شاملًا فى تطوير القرى يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة.