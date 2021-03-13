شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء : تطوير القاهرة التاريخية جاء للحفاظ على التراث بعد تحول بعضها إلى خرابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن منطقة القاهرة التاريخية، مثل العديد من المناطق، تعرضت للإهمال والتدهور الشديد جدًا.

وأضاف، خلال جولته التفقدية في وكالة الغوري والمناطق المحيطة: «نحن الآن أمام مسجد المؤيد شيخ، فوق باب زويلة، وحولنا مجموعة من الكنوز الأثرية، مثل القلعة ومنطقة القلعة والغورية ومسجد الحسين وحي الجمالية، تلك المناطق التي بُني فيها عدد هائل من المباني وتحولت إلى خرابات وعشش وعشوائيات، وتتعرض لخطر شديد نأمل ألا يتحول إلى كارثة».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد، خلال كلمته في يوم الشهيد، أنه رغم الاهتمام بالعمل على العاصمة الإدارية الجديدة، فإن الحكومة لن تترك باقي المحافظات، ومازالت تعمل على تطويرها.

وأوضح: «عندما أعلنّا عن تطوير تلك المناطق تعرضنا لانتقاد من الخبراء نتيجة تدخل الحكومة في هذا الشأن، ولكن ترك مثل هذه المناطق بهذا الوضع من الإهمال لا يُعد حفاظًا على التراث».

وأكد: «نهدف إلى تحقيق أساسيات التطوير فى المناطق الأثرية مثل ترميم المباني الأثرية وإعادة الاستفادة منها والحفاظ على النسيج الحضري، مثل المباني ذات القيمة التي ستخضع للترميم والتطوير وتحسين الظروف بها، والسيطرة على الفوضى المرورية داخلها».