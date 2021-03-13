شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات بالقاهرة يزور المنطقة الأثرية بتل العمارنة وضريح أحمد التلاوي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، بزيارة المنطقة الأثرية بتل العمارنة الأثرية، مدينة إخناتون ونفرتيتي المكرسة لإله الشمس أتون.

كما زار السفير الإماراتي أحد أهم مقامات الطرق الصوفية في المنيا والصعيد، وهو مقام الشيخ أحمد التلاوي، وسط حضور صوفي كبير.

ومن المتوقع أن يختتم السفير الإماراتي بالقاهرة جولته بالمنيا، بلقاء محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، لبحث مجالات الاستثمار بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور حمد الشامسي قدم مؤخرا أوراق اعتماده سفيرا لدولة الإمارات بالقاهرة، عقب ذلك التقى الأربعاء الماضي، بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، أكد خلالها على تقدير دولة الإمارات للأزهر الشريف وشيخه.

وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به شيخ الأزهر في ترسيخ السلام والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الذي يقوم به فضيلة الإمام في بيان الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ونشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل.

ومن المقرر أن يستكمل السفير الإماراتي زيارة دير المحرق بالقوصية بأسيوط، والتي يزورها لأول مرة عقب توليه منصبه الجديد.

حمد بن سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة يزور المنطقة الأثرية بتل العمارنة في دير مواس ومقام الشيخ أحمد في محافظة المنيا

حمد بن سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة يزور المنطقة الأثرية بتل العمارنة في دير مواس ومقام الشيخ أحمد في محافظة المنيا