شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه عقوبة إبراهيم حسن في واقعة حادث كورنيش الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد مجدى، بمعاقبة إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 5 آلاف جنيه، بتهمة الإتلاف والإصابة الخطأ، على خلفية حادث كورنيش الإسكندرية.

وكانت نيابة الرمل أول بالإسكندرية أصدرت قرارا بإحالة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري إلى المحاكمة، بتهمة السير عكس الاتجاه والإتلاف والإصابة الخطأ، على خلفية حادث التصادم بكورنيش الإسكندرية، ما أسفر عن إصابته وإصابة شخص آخر، وحددت جلسة 13 مارس لنظر القضية.

وتوصلت التحقيقات التي أجرتها مع كابتن منتخب مصر الأسبق في القضية التي حملت رقم 16139 لسنة 2020 جنح قسم شرطة أول الرمل، أنه من التحريات تبين أن الحادث وقع بمنطقة لوران بطريق الكورنيش، بسبب السير عكس الاتجاه، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وإصابة شخصين آخرين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ووجهت النيابة لمدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى تهمة السير عكس الطريق وإصابة خطأ وإتلاف، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مع بقائه على ذمة التحقيقات.