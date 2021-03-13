شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 481 مخالفة مرورية في حملات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الإدارة العامة لمرور أسوان، السبت، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات، حسب بيان، عن ضبط 481 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط 2 «توك توك» ودراجة نارية دون ترخيص، والتصالح الفوري في 87 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 81 حالة لعدم قبول التصالح، و114 مخالفة لتجاوز السرعة، و105 مخالفات متنوعة، وضبط حالة واحدة لتعاطي المخدرات بين السائقين.