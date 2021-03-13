شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 900 لتر منظفات مجهولة المصدر في حملة رقابية بمدينة العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين الشرقية، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه ترأس محمد إبراهيم، مدير إدارة تموين العاشر من رمضان حملة تفتيشية على المصانع بنطاق المدينة، أسفرت جهودها عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المنظفات بمنطقه الروبيكي، لوجود منتجات مجهولة المصدر بدون أي بيانات بالمصنع، وتم التحفظ على ٣ براميل بها مادة تستخدم كمعطر للملابس، وبكل برميل ٣٠٠ لتر دوني بإجمالي ٩٠٠ لتر على ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضر ضد أمين فرع الجملة، لمخالفته تعليمات الصرف وعدم ممارسته النشاط، بالإضافة إلى تحرير ٣ محاضر جنح «ا.د.ط» ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.