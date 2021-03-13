شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة بمدارس أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدارس أسوان انتظام عودة الدراسة، اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من كورونا.

وتفقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عددا من المدارس وتابع تسليم الكتب وتطبيق الاجراءات الاحترازية وانتظام الدراسة بها وتفقد الفصول وحجرات الانشطة ودورات المياه بمدرستي على ناصر واحمد ابازيد.

وقال لـ«المصري اليوم»: انتظام جميع مدارس المحافظة الدراسة غدًا الأحد .

كما تفقد عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام مدرستي عبدالمجيد حسين وأبطال أكتوبر بإدارة أسوان التعليمية .