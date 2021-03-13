شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. إطلاق حملة «حقك تنظمي» لخدمات تنظيم الأسرة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، تحت شعار «حقك تنظمي» لتقديم الخدمات الطبية والمعلومات الإرشادية بالمجان عن كيفية تنظيم الأسرة بنطاق قري ومراكز المحافظة، ضمن أعمال مبادرة «أيامنا احلي» بهدف الحد من الزيادة السكانية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين مما يودي إلى حدوث مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، والعمل على رفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

مؤكدا ان الحملة تهدف إلى نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع مراكز وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأوضح الدكتور احمد صادق مدير ادارة تنظيم الاسرة، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي

مشيراً إلى ان الحملة تكون على مستوى الادارات الصحية على مرحلتين، تبدأ المرحلة الاولى خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، بمراكز سمالوط وبنى مزار والعدوة وملوى وديرمواس، على ان تبدأ المرحلة الثانية من 21 حتى 25 من مارس الجاري، بمراكز المنيا وأبو قرقاص ومطاى ومغاغة.