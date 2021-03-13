شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع صيدليتين تعملان بدون ترخيص وضبط 170 ألف صنف دواء مخالف بالحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، من الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية غير الحكومية، لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية لضبط سوق الدواء والحفاظ على صحة وسلامة المرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بالحسينية، وإدارة الرقابة التموينية بالمحافظة، وجهاز حماية المستهلك، بشن حملة تفتيشية مفاجئة على صيدليتين تعملان بدون ترخيص بمركز ومدينة الحسينية، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابهما للجمهور وبيع أدوية بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون مما يُعرض صحة وحياة المواطنين للخطر.

وأضاف أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية، بواقع 170 ألف قرص وعبوة وزجاجة لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية بدون فواتير في مكان غير مرخص، وأدوية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، بالإضافة لأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بأرقام ٥٣٨٣، ٥٣٨٤ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة الحسينية، كما تم غلق وتشميع الصيدليتين بكامل محتوياتهما.

أكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات، ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة، لضمان وصول دواء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.