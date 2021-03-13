شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرسم 18 كاهنا جديداً للخدمة في كنائس مصر والمهجر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمم البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس السبت طقس سيامة ١٨ كاهنًا جديدًا للخدمة الكهنوتية والرعوية، منهم ١٢ كاهنًا للخدمة بالقطاعات الرعوية بالقاهرة كاهنين للإسكندرية ومثلهما لخدمة الكرازة بأفريقيا، وثلاثة إيبارشية الأقصر.

وترأس البابا صلاة القداس الإلهى أمس السبت من الأسبوع الأول من الصوم الأربعيني المقدس، بالكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشاركه عدد كبير من أحبار الكنيسة، وعقب صلاة الصلح، تمم قداسته صلوات رسامة الكهنة الجدد لينالوا درجة القسيسية.

والكهنة الجدد هم، الشماس فادي نبيل كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس اثناسيوس بمدينة نصر، القاهرة، باسم القس ميخائيل، والشماس مارك رامز كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس مدينة نصر، القاهرة، باسم القس لوقا، والشماس روماني فصيح كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل والشهيد مارجرجس مؤسسة الزكاة، المرج، القاهرة، باسم القس يعقوب، والشماس ماجد جمال كاهنًا لكنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بحلمية الزيتون، القاهرة، باسم القس داود، والشماس أنطونيوس ناجي كاهنًا لكنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بحلمية الزيتون، القاهرة، باسم القس يوحنا، والشماس شادي مجدي كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة، باسم القس يوسف، والشماس هاني فانوس كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس بأبي الفرج، شبرا، باسم القس كيرلس، والشماس مايكل إسحق كاهنًا لكنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة، القاهرة باسم القس مايكل، والشماس أنور بخيت كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالهضبة الوسطى، المقطم، القاهرة، باسم القس صموئيل، والشماس مرزق بشرى كاهنًا لكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، بمدينة بدر، القاهرة، باسم القس مرقس، والشماس مينا يونان كاهنًا لكنيسة القديسة مريم المصرية، التجمع الخامس، القاهرة، باسم القس دانيال.

كما شمل الكهنة المرسمين كل من الشماس فليمون دخن أنقلا كاهنًا عامًا، لخدمة الكرازة بأفريقيا، باسم القس فليمون، والشماس وسيم وصفي كاهنًا عامًا لخدمة الكرازة بأفريقيا، باسم القس جون، والشماس بيشوي عاطف كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء بالأقصر، باسم القس ديمتريوس، والشماس عماد لمعي كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالأقصر، باسم القس جوراجيوس، والشماس ممدوح فخري كاهنًا عامًا لخدمة القرية بالأقصر، باسم القس دانيال، والشماس عماد سعيد كاهنًا لكنيسة الشهيدين مارجرجس والأمير تادرس، مطار النزهة، الإسكندرية، باسم القس كيرلس، والشماس بيشوي نظير كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول، كرموز، الإسكندرية، باسم القس بيشوي.